Começa, na segunda, venda do TIM Festival Começa na segunda-feira a venda de ingressos para o TIM Festival,que acontece de 25 a 31 de outubro em São Paulo, Rio, Curitiba e Vitória. O público poderá comprar pela internet (www.ticketmaster.com.br) ou em 32 postos de vendas em 8 cidades. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 400 (preço para área VIP no Anhembi, em São Paulo). As tabelas com preços, atrações e grade do festival podem ser vistas no site www.canivello.com.br. Clientes da TIM terão desconto de 20% para o primeiro par de ingressos. O TIM Village, área de convivência, tem ingresso à parte e dá direito a assistir a diversos shows, como os do Novo Rock BR.