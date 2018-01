Começa hoje o 3.º Festival de Atibaia Começa hoje, às 21 h, o 3º Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual, que vai distribuir R$ 36 mil em prêmios aos vencedores nas categorias curta-metragem e vídeo. A mostra prossegue até sábado e terá mais de cem convidados, entre eles Sílvio Tendler, Otto Guerra, Joel Pizzini e Paloma Rocha. O júri é formado por Cristina Marchese (Federação Argentina de Cineclubes), Fernando Henríquez (Federação Uruguaia de Cineclubes), João Paulo Macedo (Federação Portuguesa de Cineclubes e diretor do Festival de Évora), Luiz Alberto Cassol (Conselho Nacional de Cineclubes), e Rodrigo Bouillet (Federação de Cineclubes do Estado do Rio).