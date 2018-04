Começa festival só de poesia alternativa O 5º Festival de Poesia Alternativa, a Flap, começa hoje, às 19 horas, na Casa das Rosas, com palestra com os poetas Alfredo Fressia, Paulo Ferraz, Rafael Rocha Daud, além da presença virtual de Ricardo Domeneck. Até o dia 14, o evento, que ocorre também no Museu da Língua Portuguesa, na Livraria Cultura (shoppings Bourbon e Market Place), no Espaço dos Satyros e na Fábrica de Criatividade, terá como tema Vinte Anos de Muro, discussões não apenas sobre a queda do Muro de Berlim como os entraves linguísticos, étnicos e sociais do mundo. A programação completa encontra-se no site www.flap2009.wordpress.com.