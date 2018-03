Começa evento sobre canções para crianças Ocorrerá entre hoje e domingo, no Sesc Pompeia, o Encontro Internacional da Canção Para Crianças, que a cada dois anos reúne artistas de países latino-americanos para discutir a produção de músicas para o público infantil, bem como ser palco para apresentações de espetáculos. Esta edição brasileira tem curadoria dos cancionistas Marcio Coelho e Ana Favaretto, que abrem hoje o evento apresentando suas peças, além do argentino Luis Pecetti (Arnaldo Antunes participa). O evento ocorre no teatro do Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700), de quarta a sábado, às 20 h, e domingo, 18 h. Ingressos de R$ 4 a R$ 16.