Começa a venda de ingressos para a mostra ‘Frida Khalo - Suas Fotos', no MIS

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo iniciou a venda de lote de ingressos para a mostra Frida Kahlo - Suas Fotos, que será inaugurada no dia 3 de setembro e ficará em cartaz até 20 de novembro. A exposição vai apresentar 6500 fotografias, que foram selecionadas do arquivo pessoal da pintora mexicana.

Como parte do conjunto, fotografias feitas pelo pai de Frida, Guillermo Kahlo, e fotógrafos amigos da artista, como Gisèle Freund e Nickolas Muray.

Os ingressos custam R$ 6 e podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Frida Kahlo - Suas Fotos / Ingressos antecipados

Datas: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17/9

Horário: das 11h às 19h (7/9) e das 12h às 20h (8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17/9)

Ingressos: R$6 (inteira) e R$3 (meia)

Às terças-feiras a entrada é gratuita.

De quarta a sábado também haverá venda na bilheteria. Aos domingos a venda acontece somente na bilheteria do MIS.

Meia-entrada válida para estudantes, idosos e professores da rede pública. Clientes Porto Seguro + acompanhante têm 50% de desconto na compra de um ingressos

MIS - Museu da Imagem e do Som

Avenida Europa, 158, Jardim Europa

Telefone (11) 2117 4777 - www.mis-sp.org.br