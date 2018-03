Combinação mortífera de violência com incapacidade Hitler?s Empire Mark Mazower Penguin 728 págs., R$ 47,39 O 3º Reich, segundo Mark Mazower, promoveu a mais devastadora, ambiciosa e abrangente transformação territorial da história da Europa. Essa investida em outras nações afetou a vida de centenas de milhões de pessoas. Baseado em pesquisa abrangente e em documentos inéditos, Mazower mostra como o império fundado por Adolf Hitler se amparava na crença em ilusões. Ele investiga a combinação letal entre um Estado transformado em máquina de matar e uma colossal incompetência administrativa, pilares que constituíram a ordem nazista. Assim, defende a ideia de que a queda do nazismo não foi apenas uma derrocada alemã, mas o fim do que até ali se conhecia como Europa.