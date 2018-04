Com Zé do Caixão, vivos assombram os mortos no cemitério

Em um teatro com 140 cadeiras, cerca de 200 pessoas se amontoavam na noite de sábado no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha, à espera da atração mais lado B da Virada Cultural: o cineasta José Mojica Marins - ou melhor, seu alter ego, Zé do Caixão. Com meia hora de atraso, ele chegou ovacionado pela plateia: "Podem me fazer três perguntas, sobre o que quiserem. Comunicação, almas penadas, extraterrestres...", disse, engolindo os "esses" como lhe é habitual, para o delírio dos fãs. Ali, no centro do cenário montado com luz avermelhada, muitas velas e uma cadeira - que Zé não usou -, o personagem trash dialogou com o público por cerca de 20 minutos. "O tempo está curto e logo mais nós estaremos no cemitério", apressou a todos. Não, ele não estava profetizando a morte coletiva. O evento previa mesmo uma caminhada para logo ao lado, a pouco mais de 100 metros dali. À meia-noite, começaria uma mórbida sessão de cinema em frente do Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, onde um telão já estava montado. De cigarro na boca, Zé do Caixão liderou a estranha procissão. Quando atravessava a rua com seus seguidores, um ônibus da linha 9653 teve de parar e aguardar. Os passageiros, visivelmente cansados, estamparam um sorriso ao perceberem a razão da muvuca: "Vai, Zé do Caixão!", alguns gritaram. Zé continuou andando. Ao chegarem ao espaço montado para o "cinetério", o cinema do cemitério, seus seguidores se juntaram a um grupo mais ou menos do mesmo tamanho que já os aguardava ali. "O cemitério é um lugar legal, onde ninguém fala mal de ninguém", soltou Zé do Caixão. ENTES QUERIDOS Ao menos por uma madrugada, ao que tudo indicava, seria a vez de os vivos assombrarem os mortos da Vila Nova Cachoeirinha. Já de microfone na mão, a estrela da noite ensinou os presentes a "rever" um ente querido já falecido. "Não se trata de nada sobrenatural, é realmente a força do seu pensamento que quer ver a pessoa", explicou. "Ela vem e você mata a saudade, conversa com ela, que não vai responder." Exaltou o cinema nacional em contraposição ao dos Estados Unidos: "Os americanos ficam doidos pela nossa macumba, nossas mulheres, as mulheres mais lindas do mundo." Em seguida, atendendo a clamores, rogou uma de suas indefectíveis pragas. Estava oficialmente aberta a seção de cinema. Na projeção, O Massacre da Serra Elétrica (originalmente The Texas Chain Saw Massacre), rodado em 1973 pelo diretor Tobe Hooper e distribuído no ano seguinte. Mas quem imaginava que os seguidores de Zé do Caixão iriam se contentar com o filme? Ficaram ali praticamente só os que já aguardavam o início da exibição. Os que vieram do Centro Cultural continuaram caminhando atrás de Zé. Alguns pediam para tirar uma foto, outros se conformavam apenas em segui-lo e observá-lo. De volta ao Centro Cultural, uma fila foi organizada para que todos tivessem seus segundos ao lado do ídolo-trash, eternizando o momento com uma fotografia. A balada em frente do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha se arrastava madrugada adentro. Após o filme, o público pôde conferir um show de Rogério Skylab, compositor, autor de letras de gosto duvidoso, cujo hit Motosserra vinha bem a calhar com o espírito da noite: "Serrei suas duas pernas, os seus dois bracinhos/ Você ficou sendo a Vênus de Milo do meu jardim/ Te serrei por dentro e fora, te serrei no meio/ Restou um toquinho que eu serrei também/ Serei feliz." Em sua playlist estavam ainda No Cemitério: "Encontrei meu grande amor/No cemitério/Te ergui da sepultura"; Funérea: "Minha casa é um cemitério/O meu pai um morto-vivo/Minha mãe é uma caveira/Minha avó/É uma bruxa", e IML: "Abri a geladeira do IML/Cadáver com bunda, com HIV/Cadáver cantando, cadáver é assim."