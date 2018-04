Com segurança e glamour, cruzeiros fazem fãs de carteirinha

Se a curiosidade é apontada como principal motivo para debutar nas viagens de navio, a certeza do dinheiro bem gasto e de férias seguras e cheias de boas lembranças é, sem dúvida, o que faz a maioria dos marinheiros de primeira viagem desembarcar já pensando no próximo cruzeiro. É o que ocorre há dez anos com a empresária Paula Michelina di Cunto Porto, de 58 anos. Com o marido, Pedro Porto, já foi para o Caribe, Europa e Estados Unidos. Sempre em cruzeiros de mais de 15 dias. "Não tem nada mais relaxante do que ver as ondas indo embora no mar, sabendo que a sua única preocupação é escolher a roupa que vai usar à noite", garante ela, que não abre mão dos trajes de gala ou do paletó para os homens nos jantares. "Faz parte do glamour da viagem. Lembro que meus pais levavam baús de roupas nos cruzeiros para a Itália." Mais ágeis do que há 50 anos, os cruzeiros descobriram nas viagens curtas uma forma de tornar esse tipo de turismo mais acessível e ao mesmo tempo atrair o público mais jovem. Caso do empresário Kamal Soueid, de 23 anos. Ele e os amigos da mesma faixa etária já fizeram o percurso entre o Porto de Santos e o litoral do Nordeste seis vezes, e prometem não parar por aí. "É uma oportunidade ótima para conhecer pessoas e lugares diferentes ao mesmo tempo", diz ele, que prefere pacotes temáticos como o de fitness e bem-estar. "Fazer ginástica vendo o pôr-do-sol no mar é espetacular. Você até malha duas vezes mais sem sofrer." O clima de férias em atividade também atraiu a oficial de Justiça mineira Daniela Ribeiro, de 32 anos, que no começo de 2006 embarcou com um grupo de amigas para conhecer o Rio, Búzios, Arraial do Cabo e Salvador de navio. Mas ela não sabia que o roteiro lhe reservava uma surpresa. Entre uma gincana e outra a bordo, Daniela conheceu o gerente financeiro paulista Carlos Eduardo Peschiera Simão, de 31 anos, que um ano depois se tornaria seu marido. "A gente se conheceu num jogo e não se desgrudou mais. Em seis meses estava noiva." Casada apenas no civil, Daniela planeja uma cerimônia religiosa com direito a festa temática náutica no fim do ano. "Estamos vendo onde será a lua-de-mel, mas um novo cruzeiro não está descartado."