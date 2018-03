Com muito amor e carinho Zé Renato canta pela primeira vez ao vivo o repertório de seu CD É Tempo de Amar, em que reelabora canções amorosas, entre sucessos e raridades, da época da jovem guarda. Algumas de Roberto Carlos, que não entraram no álbum, estão no roteiro. Serviço Zé Renato. Teatro Fecap (400 lug.). Av. Liberdade, 532, 2198-7719. Hoje e amanhã, 21h; dom., 19h. R$ 30 e R$ 15