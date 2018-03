Columbia presta tributo a Ruth Cardoso Nos dias 9 e 10, a Universidade Columbia, nos EUA, realiza um seminário em homenagem à ex-primeira-dama Ruth Cardoso. Coordenado por Lilia Moritz-Schwarcz e Claudio Lomnitz, o encontro na School of International and Public Affairs será aberto pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sequência, a professora Teresa Caldeira apresenta o painel Ruth Cardoso: Uma Retrospectiva. Durante os dois dias do evento, professores de universidades brasileiras - como Unicamp e USP - e americanas - New York University e Columbia - se revezam em mesas de debates sobre o legado de Ruth na área social.