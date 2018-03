Colón reabrirá em 2010 com Barenboim O Teatro Colón de Buenos Aires espera reabrir suas portas após longa restauração em 2010, com o presença do regente Daniel Barenboim. A sede da Staatsoper de Berlim, dirigida pelo argentino naturalizado israelense, passará por uma restauração no mesmo período, o que vai facilitar a ida de Barenboim até a capital argentina. Ontem, foi apresentado em Berlim o livro O Teatro Colón de Buenos Aires e a Staatsoper de Berlim: História de Uma Paixão Lírica, de Maximiliano Gregorio-Cernadas e Cecilia Scalis, que recorre aos vínculos entre ambos os teatros através de alguns de seus diretores e solistas, como Felix Weingartner e Erich Kleiber. EFE