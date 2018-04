Coletânea de um pioneiro da narrativa de horror O Chamado de Cthulhu e Outros Contos é uma antologia com sete textos do norte-americano Howard Philips Lovecraft (1890-1937), um dos grandes mestres literários do horror. Traduzido por Guilherme da Silva Braga, este volume apresenta desde a estreia literária de Lovecraft, Dagon, até uma narrativa concluída pouco antes de sua morte, O Assombro das Trevas. Traz, como destaques, um texto inédito, A Música de Erich Zanon, uma carta endereçada a R. Michael, seu amigo, na qual Lovecraft fala de sua personalidade, e o ensaio Notas sobre a Escritura de Contos Fantásticos. O Chamado de Cthulhu, além de título de um conto clássico do gênero horror, é um passeio oportuno pelo universo do ficcionista.