Coletânea de obras de Carlos Fuentes Com este primeiro volume das Obras Reunidas de Carlos Fuentes, a Fondo de Cultura inicia a publicação do trabalho de um dos autores fundamentais da literatura mexicana contemporânea. Fuentes é, sem dúvida, um dos maiores romancistas do México atual e a sua obra já faz parte da memória coletiva do país. As obras reunidas neste tomo têm como ponto de partida uma das maiores obsessões de Fuentes: o seu país. A Morte de Artemio Cruz sintetiza os efeitos políticos e sociais da Revolução Mexicana. Os Anos com Laura Díaz faz um recorte da história, da arte, da sociedade e da vida pública em um século de movimentos vertiginosos, que não tem princípio nem fim, a partir do olhar de uma mulher em sintonia com seu tempo.