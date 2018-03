Coletânea de ensaios sobre filosofia e ceticismo A filosofia cética surgida no contexto do helenismo formulou problemas e propôs um modo de filosofar que influenciaram decisivamente a tradição filosófica, seja no trabalho daqueles que a retomaram e visaram a levá-la adiante, seja no daqueles que pretenderam refutá-la ou superá-la. Ensaios sobre o Ceticismo mostra como esse é um debate fértil no contexto brasileiro, com 13 textos assinados por pesquisadores e professores de filosofia que vêm se dedicando ao estudo e à discussão de questões relacionadas à filosofia cética já há vários anos de forma extremamente produtiva. Os textos trazem análises históricas e conceituais do ceticismo antigo e moderno e algumas questões importantes do debate filosófico contemporâneo.