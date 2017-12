Coleguinhas de palco Pelo menos no Vídeo Show, a Rakelli de Beleza Pura vai realizar o sonho de ser dançarina do Caldeirão do Huck. A atriz Ísis Valverde foi ao estúdio do Caldeirão para entrevistar todas as ''''coleguinhas'''' de palco e o próprio Luciano Huck. No ar segunda-feira, às 13h45.