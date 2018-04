Coleção mostra como a filosofia nunca sai de cena

A origem da coleção surgiu há alguns anos, quando a procura por cursos específicos sobre determinados temas, que fugissem do ensino tradicional, movimentava grupos de amigos especialmente no Rio e em São Paulo. ''''Reuníamos nos finais de semana para discutir a obra dos grandes filósofos'''', lembra a editora Isa Pessoa, da editora Objetiva, que, depois de um ano e meio de trabalho, organizou a Coleção Filosófica, que será lançada hoje à noite, na Livraria da Vila da Casa do Saber. O objetivo é tratar de temas corriqueiros como culpa, afeto, prazer, poder, além da obra de pensadores fundamentais como Nietzsche, Spinoza e Maquiavel, sem o ranço acadêmico. ''''Ao longo daquele ano e meio, convidamos alguns escritores a participar, buscando seu envolvimento no projeto a fim de criar algo realmente diferente'''', conta Isa, que escolheu três temas instigantes para iniciar a coleção. São Enigmas da Culpa, de Moacyr Scliar, Banalogias, de Francisco Bosco, e Arqueologia dos Prazeres, de Fernando Santoro. Com exceção de Scliar, os autores participam do lançamento de hoje, fazendo uma rápida explanação do assunto de sua obra. Isa Pessoa lembra que Scliar foi convidado especialmente pela habilidade com que trata temas rotineiros. Interessado pelo tema, ele fez uma grande pesquisa sobre a culpa a fim de discutir os motivos que a tornam um fenômeno universal, presente em qualquer cultura e tão demasiadamente humana. Assim, não apenas buscou fundamentos na obra de pensadores clássicos como Freud e Marx, mas também se debruçou na cultura pop, especialmente no trabalho de Woody Allen, Philip Roth e Mel Brooks. ''''De maneira geral, a culpa tem um efeito deletério, paralisante, sobre nossas vidas'''', comenta Scliar. ''''Mas faz parte das possibilidades humanas transformar o limão em limonada, e com a culpa não é diferente: se ela ensejar um processo de autoconhecimento, pode muito bem se transformar num fator de amadurecimento, de crescimento pessoal.'''' Já Francisco Bosco exibe sua impressionante habilidade em eleger assuntos que normalmente fogem da atenção das pessoas, por conta de seu caráter banal, e transformá-los em interessantes fontes de debate. Assim, em Banalogias, ele questiona o ódio racista que os americanos dedicam a Michael Jackson, a intenção que se esconde por trás das tatuagens, ou ainda a aparente displicência revelada pelo carioca ao dizer ''''vou te ligar'''' quando na verdade não vai ligar nunca. ''''A tentativa deste livro é fazer com que cada texto se transforme em óculos de 3D: dar espessura a coisas e acontecimentos que normalmente se julgam foscos, desinteressantes, intratáveis'''', justifica. Em Arqueologia dos Prazeres, o professor e filósofo Fernando Santoro propõe uma discussão sobre a origem do tema, que remonta aos gregos, até conceituá-lo nos dias atuais, quando o prazer se torna uma sensação contraditória. ''''A indústria do consumo conseguiu a façanha de gerar mais carência do que riqueza'''', observa. ''''A cidade humana tem que ter teatros, vinho, festas, jogos, tem que ter supérfluos.'''' Embora dependa da necessidade variável que cada escritor tem para produzir sua obra, Isa Pessoa garante ter um calendário da Coleção Filosófica até o final do ano que vem. Assim, em novembro, deve ser lançado Nós, os Maquiavélicos, em que o professor de filosofia Júlio Pompeu discute por que ''''maquiavélico'''' se transformou em sinônimo de alguém sem escrúpulos. Já estão acertados também Os Afetos de Spinoza, de Maurício Rocha, O Furacão Nietzsche, de Benedito Nunes, e Cosmos para Distraídos, de Luiz Alberto de Oliveira, que deverá escrever ainda outros dois livros. ''''No total, são oito títulos contratados'''', conta Isa. ''''Isso comprova como a filosofia nunca sai de moda.''''