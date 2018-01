Coleção é cedida à Pinacoteca por 10 anos

Destacada coleção de arte brasileira por reunir, principalmente, importantes peças do movimento pop dos anos 1960-70, o acervo do empresário Roger Wright foi oficialmente cedido em comodato à Pinacoteca do Estado de São Paulo por um período de 10 anos. “A ideia é continuar renovando o contrato depois desse primeiro passo, de teste”, afirmou Christopher Mouravieff-Apostol, irmão do colecionador que morreu, com a família, em acidente aéreo em 2009 na Bahia. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 16, no auditório da Estação Pinacoteca, foi assinado o termo de cessão para a instituição museológica, vinculada à Secretaria Estadual de Cultura, de 178 das 330 obras adquiridas pelo investidor e por seus filhos desde 1996.

A Coleção Roger Wright vai ganhar uma sala para sua exibição pública no quarto andar da Estação Pinacoteca. A primeira mostra do acervo está programada para maio de 2016, mas, por ora, o visitante do museu já pode ver nove de suas peças, entre trabalhos de Hélio Oiticica e de Sérgio Camargo, que integram a exposição Arte Construtiva na Pinacoteca de São Paulo, com curadoria de Regina Teixeira de Barros.

“O núcleo dos anos 1960, com o pop brasileiro, é um conjunto completo desse período que poucos museus têm”, afirmou o diretor técnico da Pinacoteca, Ivo Mesquita, cuja gestão encerra-se em abril. As peças “politizadas” da época, entre elas, criações emblemáticas de Claudio Tozzi, Rubens Gerchman, Antonio Dias, Raymundo Colares e Nelson Leirner, vão ganhar, segundo Mesquita, lugar especial ao ficarem abrigadas no prédio onde funcionou o Deops (Departamto Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo).

As 178 obras cedidas em comodato para a instituição foram selecionadas pela equipe curatorial da Pinacoteca. “Muitas coisas são da intimidade da família e escolhemos o que tinha pertinência para o museu”, disse Ivo Mesquita. Do conjunto, calcula que 120 itens pertencem ao período dos anos 1950-70 e que o restante está relacionado a trabalhos contemporâneos (entre eles, instalações) e históricos ainda assinados por Volpi, Guignard e Pancetti, por exemplo. A cessão da coleção foi resultado de um processo seletivo feito por vontade da família de Roger Wright e do qual participaram outras instituições museológicas do País, como o MAC-USP e os Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio.