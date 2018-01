Coleção de arte cubista avaliada em mais de US$ 1 bi será exibida em NY

NOVA YORK - Uma exposição com objetos de arte cubistas avaliada em mais de US$ 1 bilhão será exposta no Metropolitan Museum de Nova York a partir do dia 20 de outubro.

A coleção de Leonard A. Lauder tem 81 peças, cobre o período de 1906 a 1924 com obras de artistas como Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Fris e Fernand Léger, e traça o desenvolvimento do Cubismo.

“O movimento é a entrada para tudo que aconteceu na arte no século 20”, disse Lauder em uma coletiva de imprensa para anunciar a exposição. “Para mim, o Met é o maior museu do mundo.”

Lauder, de 81 anos, herdeiro da fortuna de cosméticos Estée Lauder, anunciou o presente para o museu em abril do ano passado. Ele disse que decidiu doar a coleção porque sentiu que é essencial que o cubismo e a arte que se seguiu, seja vista e estudada dentro do museu.

Desde o anúncio, ele adicionou três obras à coleção, incluindo a pintura Natureza Morta com Toalha de Mesa Xadrez, de Juan Gris.