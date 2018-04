Coldplay vai presentear fãs com CD ao vivo O Coldplay vai dar de brinde aos fãs que forem aos próximos shows uma cópia grátis de sua compilação LeftRightLeftRightLeft. Segundo o site da banda britânica, este presente - que começa a ser entregue a partir do primeiro concerto da nova turnê pelos Estados Unidos, no dia 15 - é uma "mostra de gratidão" a todos os seguidores que têm apoiado o grupo, comparecendo a seus shows, apesar das dificuldades econômicas atuais. O CD, que também vai estar disponível de graça na web no mesmo dia 15, tem 9 faixas gravadas durante os shows da Viva la Vida Tour. Entre os hits estão Clocks, Viva la Vida e Fix You. EFE