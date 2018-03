Coincidentemente, nada é mero acaso DATA ESTELAR Saturno e Urano em oposição; Lua cresce Vazia das 4h48 às 22h03, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra hoje é um dia histórico. Coincidentemente, hoje há eleição nos Estados Unidos de America. Coincidentemente, o sistema financeiro e religioso está em colapso. Coincidentemente, as pessoas comuns têm mais tino e senso nas opiniões do que aquelas empossadas no poder. Coincidentemente, as coincidências são a forma com que o Universo informa nossa humanidade a respeito de sua participação nos eventos cósmicos. Coincidentemente, você sente e pressente algo acontecendo, que não pode ser explicado, mas que não é menos real por causa disso. Coincidentemente, nada é mero acaso. Coincidentemente, o circuito de distribuição de Vida está sendo restaurado, não pelas instituições, mas pelas pessoas comuns. Áries >>21-03 a 20-04 Os embustes e os vícios ainda circulam com absoluto despudor nos relacionamentos humanos, mas isto não será assim por muito mais tempo. O que outrora era sonho ou utopia está em vias de converter-se em obra consumada. Você vai participar? Touro >>21-04 a 20-05 Todas as pessoas são diferentes, dizem por aí. Porém, na hora de as pessoas mostrarem suas verdadeiras naturezas, as diferenças se reduzem a apenas duas. Há quem se interesse pelo bem-estar alheio e há quem não dá a mínima por este. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Nenhum ódio deve infiltrar-se em seus pensamentos. Quando você perceber uma ponta deste, imediatamente mude de sintonia, atualizando imagens belas, boas e verdadeiras, de modo que sua alma não entre na onda decadente da civilização. Câncer >>21-06 a 21-07 A vida nunca foi uma experiência simples, muitos mundos se entrelaçam e misturam em cada solitário instante. Ainda que os anos passem, esta complexidade não diminui, fazendo com que sua alma precise estar atenta o tempo inteiro. Leão>> 22-07 a 22-08 Tudo que é comum não é mais o melhor a fazer. Mesmo que por uma questão estratégica você se esconda em atitudes normais, sua alma informa que outro tipo de comportamento se tornou necessário para ajudar seus semelhantes a melhorar. Virgem >>23-08 a 22-09 Como é possível que a Vida, sendo uma só, tenha chegado ao ponto de suas partes não conseguirem reconhecer a identidade que as une, importando-se mais com os detalhes que as diferenciam? Este é o mistério que precisa ser resolvido. Libra >>23-09 a 22-10 Cultive a alegria simples, contentando-se com o que estiver ao seu alcance ao invés de continuar buscando ansiosamente conquistar o que ainda você não possui. Buscar e desejar é natural, mas há de se colocar limites a este exercício. Escorpião >>23-10 a 21-11 Purifique seus pensamentos e sentimentos, pois a falta de pureza de sua vida interior magnetiza situações desagradáveis. Muitas coisas acontecem na vida cotidiana, mas sua alma só percebe as que se sintonizam com sua subjetividade. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Alegria, cultive a alegria simples, aquela que faz a alma se regozijar com pequenos acontecimentos, os quais passariam despercebidos ao insistir em concentrar-se nos pensamentos desanimadores que só vêem problemas por todo lado. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Muitas das atitudes promovidas pela normalidade são essencialmente incorretas, porque se baseiam no pressuposto de que o egoísmo é normal e aceitável. Porém, na prática, esta normalidade provoca inúmeros males. Aquário >>21-01 a 19-02 Outrora sobrava muito tempo, pois nenhum momento parecia tão importante. Agora, ainda que de forma inexplicável, parece que a vida e a morte estão envolvidas em cada solitário instante. É necessário compreender a natureza da época atual. Peixes >>20-02 a 20-03 Aquelas pessoas que não sabem o que dizem são as que falam mais alto e, também, as que distribuem culpas com a maior facilidade do mundo. Aproxime-se das pessoas que silenciam, esperando por um momento melhor para intervir.