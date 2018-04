Cocoricó na Record

A fazenda em Itu, no interior de São Paulo, foi alugada, mas se o reality show A Fazenda der certo, a Record quer comprar o local. Lá, cerca de 200 profissionais, entre produção e equipe técnica, vão se revezar em cinco turnos durante 11 semanas, tempo de duração do programa, ainda sem data de estreia. As dezenas de câmeras espalhadas pela locação ficarão atrás de espelhos e dentro da casa. Haverá profissionais gravando lá dentro, mas eles não poderão conversar com nenhum dos 14 participantes. "Dos 60 nomes que saíram na imprensa, apenas 8 estão certos", fala do diretor do programa, Rodrigo Carelli (ex-Casa dos Artistas, SBT). Sem revelar nomes, ele garante que a graça da atração é levar celebridades urbanas para o mundo rural. Ah, os animais do confinamento também já foram contratados. Cavalos, ovelhas, galinhas e vacas fazem parte do cast do reality. Britto Jr. comandará o programa, que terá duas edições maiores por semana - uma de eliminação - e pílulas diárias. "Britto terá um set dentro da fazenda, onde vai interagir pessoalmente com os participantes. Não será pela TV, como o Pedro Bial no BBB", fala Carelli.