Clube da Esquina ganha tributo de Lô com Milton

Três apresentações de Lô Borges, com participação de Milton Nascimento, encerram a parte de shows do projeto Clube da Esquina, Nas Minas da Música, de hoje a domingo no Sesc Pinheiros. Com mais de 30 anos de bem-sucedida carreira, Lô Borges despontou ao lado de Milton, Beto Guedes e outros conterrâneos no histórico álbum Clube da Esquina, de 1972. Um dos clássicos daquele álbum, Um Girassol da Cor dos Seus Cabelos, está entre as oito canções previstas para os duetos com Milton neste reencontro. "Vamos também fazer Clube da Esquina, que Lô gravou depois, Para Lennon & McCartney e Resposta, mas na hora pode ser que a gente cante mais do que oito músicas juntos", diz Milton ao Estado. Como a agenda dos dois é repleta de compromissos, os preparativos para o encontro foram feitos a distância, com troca de arquivos em MP3 para escolher o repertório, por exemplo. Depois de rodar o País e seguir pelo exterior, Milton encerrou a turnê do álbum Novas Bossas, com o Jobim Trio. Agora, o cantor e compositor, esboça um novo projeto para lançar no fim deste ano. "É um disco de canções inéditas minhas e dos amigos, como sempre, que vou fazer com Wagner Tiso. Ainda estamos começando, na fase preparativa, não sabemos ainda como vai ser", disse o cantor de um estúdio no Rio. Amanhã e domingo, às 14 horas, tem contação de história com Hélio Marinho. A entrada é franca. Na sala de vídeo, serão exibidos Clube da Esquina 30 anos (amanhã às 17h), Clube da Esquina - Uma Breve História (domingo, 17h) e Sobre Amigos e Canções (dia 22 às 15h). Serviço Clube da Esquina, nas Minas da Música. Sesc Pinheiros (101 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. 6.ª e sáb., 21h; dom., 18h. Ingressos esgotados