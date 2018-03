Clube aposta no balanço de autoria própria Suingue, malícia, bons músicos e repertório de peso nunca faltaram ao Clube do Balanço, que atesta sua maturidade no terceiro CD, Pela Contramão (YB). Desta vez, a banda liderada por Marco Mattoli reúne material 100% autoral e amplia o universo sonoro para além do samba-rock. O CD tem samba-jazz, soul, temas instrumentais, samba de gafieira e, claro, o gênero que os consagrou, bem naquele clima de baile dos anos 70, com muito metal e pegada rítmica irresistível. Para combinar com isso tudo, letras em tom alto-astral, ao estilo do guru Jorge Ben.