Closer questiona o valor da verdade

O realismo de Closer continua seduzindo - depois de uma montagem nacional, em 2000, e de uma bem-sucedida versão cinematográfica, realizada quatro anos depois, a peça que tornou mundialmente conhecido o inglês Patrick Marber ganha nova versão brasileira, que estréia hoje, no Teatro Augusta. E por que um interesse tão perene? ''''Porque todos nos apaixonamos e nos desapaixonamos, independentemente da nacionalidade e do local em que vivemos'''', disse Marber, que conversou com o Estado por e-mail. O amor é, de fato, o principal condutor da obra do dramaturgo. Em linhas gerais, Closer é ambientada em Londres, nos anos 90, e acompanha um período indeterminado da vida de quatro pessoas que se conhecem, apaixonam-se e vivem uma mistura de amor, sexo e traição: a fotógrafa Anna (Rachel Ripani), o médico Larry (Joca Andreazza), o jornalista Dan (Daniel Faleiros) e a stripper Alice (Amazyles de Almeida). Aos 43 anos e com outra peça de sucesso no currículo (Dealer''''s Choice), Marber buscou retratar o poder em seu sentido amplo - da informação, do desejo, do sucesso. Assim, cada cena é uma transação, em que os sentimentos são negociados friamente. Ele não nega suas influências, como Tennessee Williams, Harold Pinter e Edward Albee. Nota-se ainda a presença dos textos do americano David Mamet, principalmente na forma em que os personagens masculinos tratam o sexo como poder. Os críticos europeus lembraram ainda de um ligeiro toque de Noel Coward e sua sofisticada peça Private Lives. ''''Na verdade, não percebi essa semelhança enquanto escrevia a peça; só depois, com as resenhas, é que notei a apropriação'''', conta Marber, responsável também pelo roteiro que originou o filme dirigido por Mike Nichols e interpretado por Julia Roberts, Jude Law, Nathalie Portman e Clive Owen, esses dois últimos indicados ao Oscar de melhor coadjuvante. Por se tratarem de distintos meios de expressão, as diferenças não se resumem apenas às duas cenas extras e um desfecho inusitado, presentes no texto teatral, mas ausentes na versão cinematográfica. ''''São trabalhos diferentes produzidos a partir do mesmo material, algo como uma panela e um vaso'''', comenta Marber, em entrevista à produção do espetáculo paulista. ''''O filme é a visão pessoal de Mike Nichols da minha peça e qualquer outro diretor teria uma interpretação diferente.'''' Apesar da aprovação, o dramaturgo relutou em ceder os direitos. ''''Eu queria ter a certeza de que a peça ficaria nas mãos de um cineasta que realmente a dirigisse - e que me envolvesse no processo. Nichols não só prometeu tudo isso como cumpriu divinamente.'''' Alguns detalhes significativos, porém, ficaram intactos - a vida íntima das pessoas é apresentada de forma perturbadora e Marber consegue um efeito expressivo ao retratar uma conversa pela internet: Dan e Larry papeiam por meio de um chat sexual. Os atores não conversam, apenas digitam e seus escritos são projetados em um grande telão. Com a identidade resguardada, os dois trocam diálogos obscenos, como detalhadas descrições sexuais. O dramaturgo diverte-se com o fato de palavrões ainda perturbarem as pessoas. Também gosta quando é tachado de cínico (''''Não acredito que eu seja; pelo menos, não mais''''). Só revela um certo desconforto quando é indagado se o texto é autobiográfico. ''''Nada daquilo aconteceu, mas tudo é verdade'''', responde, enigmático. Segundo ele, Dan, o jornalista, foi inspirado em um amigo. Antes de retratar momentos reais, Marber prefere discussões mais conceituais, como a importância da verdade nos relacionamentos - em Closer, os personagens trocam acusações de forma cruel e raramente utilizam a mentira como arma. ''''A importância da verdade é a grande questão da peça'''', argumenta ele que, provocativo, questiona o grau de sinceridade que cada um deve ter em uma relação: seria a honestidade a melhor política em uma relação? A questão até resvala na forma de interpetação da peça. Quando Closer estreou em Londres, em 1997, Marber, que dirigiu a montagem, preferiu escolher atores que não se aproximassem, fisicamente ou no comportamento, dos personagens, preferindo aqueles que conseguissem exprimir suas atitudes. ''''Foi importante para o início da peça, mas não acho que hoje isso seja tão necessário'''', reconhece. Na montagem paulistana, a diretora Florência Gil preferiu privilegiar o trabalho dos atores. ''''Do ponto de vista dramatúrgico, Closer é um texto muito sofisticado, feito para teatro; por isso, é melhor no palco que no cinema'''', acredita ela que, inspirada na linguagem cinematográfica, elaborou uma edição na qual não faltam cortes, elipses, fusões e cenas paralelas. ''''São 12 cenas enxutas, que mostram apenas os momentos de clímax nas relações, as reviravoltas, as reconciliações. Alternam tempos e espaços, recursos que podem ser convencionais no cinema, mas pedem inovação no palco.'''' A trilha sonora, que marcou profundamente a versão cinematográfica, também foi devidamente trabalhada para esta montagem. Um remix de composições originais, além de versões de Cole Porter, dos irmãos Gershwin e de outros clássicos de jazz, pontuam as cenas, contribuindo para ressaltar o clima emocional. ''''Todos os personagens têm senso de humor. Aquele humor tipicamente inglês: ácido, irônico e sutil. A platéia ri até pelas coincidências da história, até mesmo das desconfortáveis'''', diz a atriz Rachel Ripani, também produtora do espetáculo. ''''O impacto desse tiro à queima-roupa no espectador é muitas vezes doloroso, mas sempre deliciosamente recebido'''', completa Daniel Faleiros. ''''A peça é uma espirituosa, romântica e perigosa história de amor sobre encontros coincidentes, atrações instantâneas e traições casuais.'''' O tema provoca tantas discussões que a produção do espetáculo organiza eventos ligados ao tema do espetáculo. Será realizado, por exemplo, debate sobre a ética no amor, na Casa do Saber, no dia 25, com a participação de jornalistas e filósofos. Números 1 milhão de espectadores assistiu, no Brasil, à versão cinematográfica de Mike Nichols 22 mil pessoas pertencem à comunidade brasileira Closer no orkut 30 países já tiveram uma versão própria da peça Closer. 90 min. 16 anos. Teatro Augusta (60 lug.). Rua Augusta, 943, tel. 3151-4141. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h.R$ 30 (6.ª) e R$ 40. Até 7/10