Closer e todos os amores que começam, e terminam, ao acaso O horário é ingrato (às 3 h, no AXN), mas o esforço vale a pena. Nunca é demais reafirmar que Closer - Perto demais, de Mike Nichols, além de possuir uma das maiores odes ao acaso do cinema recente, traz diálogos cortantes que escancaram a difícil arte de viver - e conviver. Tudo começa, claro, ao acaso. Na primeira cena, a americana Alice (Nathalie Portman) caminha como quem está disposta a recomeçar a vida em uma nova cidade: Londres, onde vive o jornalista e escritor Dan (Jude Law). Ao som de The Blower''''s Daughter, de Damien Rice, o inesperado faz ambos se conhecerem e apaixonarem. É o mesmo acaso que leva Dan a se apaixonar pela fotógrafa Anna (Julia Roberts) e coloca o médico Larry (Clive Owen) em cena. Dois casais se formam. Dan, o mais seguro e sedutor, revela-se inseguro. Sempre em dúvida sobre o que realmente quer, é responsável por separações que deixam feridas abertas em seus relacionamentos. Nichols afirmou que, no amor, lembra-se muito do começo e do fim, mas se costuma esquecer o meio. Para ele, ao ver Closer, deve-se perguntar: ''''Como nos lembramos de tudo e o que a vida realmente é, para nós?'''' Muito por isso o texto de Patrick Marber que inspirou o filme mantém-se atual.