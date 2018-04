Clint e seu ''outro'' mestre, o grande Siegel Nos anos 60, recém-chegado da Itália, onde sua carreira alcançara novo status como o estranho sem nome nos spaghetti westerns de Sergio Leone, Clint Eastwood iniciou nos EUA outra parceria que foi decisiva para ele, com o diretor Don Siegel. O canal TCM exibe hoje dois filmes da dupla. Às 22 horas, Perseguidor Implacável, primeiro filme da série com o policial Dirty Harry, que, por seus métodos brutais, valeu ao astro a etiqueta - polêmica - de herói fascista. Às 23h50, passa Meu Nome É Coogan, que foi o primeiro filme que fizeram juntos (em 1968). Clint faz xerife do Arizona que perde prisioneiro sob sua guarda em Nova York - e o caça, em pleno Central Park, montado no lombo de uma motocicleta. São dois filmes de mestre.