Clint e Burton, em guerra com os nazistas Canal TCM, 23h45. A programação homenageando Clint Eastwood resgata uma grande aventura do astro. O Desafio das Águias reabre a vertente de Os Doze Condenados, clássico de ação (e de guerra) de Robert Aldrich. Clint e Richard Burton integram pelotão que deve resgatar oficial americano prisioneiro em castelo dos nazistas, durante a 2ª Guerra. Burton, então casado com Liz Taylor, disse que fez o filme porque precisava de um programa com censura livre para que os filhos o pudessem ver na tela. Eletrizante como espetáculo de ação, humor e suspense, O Desafio forma díptico com Os Guerreiros Pilantras, também de Brian G. Hutton, com Clint. Tarantino adora os dois filmes, que o influenciaram no inédito Inglorious Bastards.