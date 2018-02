Clima zen na paulista Dar um chega pra lá no estresse. Essa é a proposta da programação especial do Sesc Av. Paulista, que reúne aulas de tai chi chuan, lian gong, hatha ioga e alongamento. Av. Paulista, 119, Paraíso, 3179-3700. 9h/21h (sáb., dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). R$ 10/R$ 50 (é preciso ter carteirinha do Sesc).