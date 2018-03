Claudio Edinger lança livro sobre São Paulo O fotógrafo Claudio Edinger lança hoje, a partir das 19 horas, na galeria Arte 57 (Rua Tatuí, 104, tel. 3081-9800) o livro São Paulo: Minha Estranha Cidade Linda (DBA, 88 páginas, R$ 100). A edição é formada por 82 fotografias de paisagens paulistanas registradas por Edinger entre 2006 e 2008, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Porto Seguro de Fotografia. As imagens foram realizadas com uma máquina de grande formato e negativo de 10 cm x 12,5 cm, o que permitiu a criação de paradoxos entre os espaços da cidade e seus habitantes. Como parte do lançamento do livro, Edinger expõe até 20 de abril obras dessa série na Arte 57.