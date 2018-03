Clássicos do rock revistos em projeto beneficente Heróis do pop-rock, como Bob Dylan, McCartney, David Bowie, Bruce Springsteen, Iggy Pop, The Clash, Stevie Wonder, U2, entre outros, atenderam ao pedido da entidade War Child, para um projeto de CD, War Child Heroes - The Ultimate Covers Album (Parlophone/EMI) que deve beneficiar os "verdadeiros heróis", como assinala a legenda de uma foto dramática do encarte: crianças vítimas dos efeitos da guerra em países africanos e do Oriente Médio. Cada um dos veteranos escolheu uma canção de seu repertório e um grupo ou artista da nova geração para interpretá-la. Além da boa intenção humanitária, o CD é uma significativa panorâmica de diversas vertentes da música pop - como o folk de Dylan e o soul de Wonder - além das variantes do rock. Há escolhas um tanto evidentes, mas com bons resultados, como Beck recriando Leopard-Skin Pill-Box Hat (Dylan), que abre o CD com um certo estranhamento, ruídos e distorções. Tem tudo a ver a versão dance do Scissor Sisters para Do the Strand (Roxy Music) e a do TV on The Radio para Heroes (Bowie). Outro acerto é Superstition (Wonder) na voz de Estelle. Enquanto o melodioso cantor Rufus Wainwright toca suavemente um medley de Brian Wilson (Wonderful & Song for Children), o Yeah Yeah Yeahs segue a linha acelerada dos Ramones em Sheena Is a Punk Rocker. Muitos diferem dos originais, o que é salutar, e nesse aspecto uma das faixas mais surpreendentes é Live and Let Die (McCartney) com Duffy. Os escolhidos não devem ter decepcionados seus heróis.