Clássico Ou Contemporâneo Duas ótimas opções de dança, uma clássica e outra contemporânea, ficam em cartaz por aqui somente até domingo. O primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio, Marcelo Misailidis, apresenta gratuitamente o espetáculo Maurices: Ravel pour Béjart, sob direção de Fabio de Mello, na Caixa Cultural. Já o coreógrafo carioca João Saldanha vai mostrar no Itaú Cultural suas duas novas criações: Eles Assistem e Eu Danço, com a bailarina Monica Burity, e Bambi, com o intérprete Jamil Cardoso.