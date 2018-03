Clássico de Huston e Sinatra, genial em The Lady Is a Tramp Dez da noite no TCM. Você pode assistir a um clássico de John Huston. Em 1950, O Segredo das Jóias (The Asphalt Jungle) criou um modelo de thriller que foi repetido inúmeras vezes, inclusive transposto para outros gêneros, como o western. A história trata da preparação de um assalto ?perfeito?. Huston cronometra a ação e cria personagens esplendidamente caracterizados. Louis Calhern, Sterling Hayden e James Whitmore lideram o elenco, mas você não vai esquecer principalmente Sam Jaffe e Marilyn Monroe, num de seus primeiros papéis. Por importante que seja o filme de Huston, que foi referência para Stanley Kubrick (O Grande Golpe), Jules Dassin (Rififi e Topkapi), Mario Monicelli (Os Eternos Desconhecidos) e Delmer Daves (o faroeste Os Homens das Terras Bravas), há outra bela atração, também no TCM, às 16h05. É o musical Meus Dois Carinhos (Pal Joey), de George Sidney, com Frank Sinatra como crooner de Las Vegas às voltas com duas mulheres, a loira Kim Novak e a ruiva Rita Hayworth. Adaptado de um show da Broadway nos anos 40, o filme, de 1957, mostra por que Sidney é considerado um dos grandes do gênero. O número The Lady Is a Tramp é, particularmente, sensacional.