Civilização Data estelar: Marte ingressa em Câncer, Mercúrio em Libra; a Lua cresce no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra Krishna explicou a natureza do Universo, Moisés apontou o dedo na direção da Terra Prometida, Buda se libertou da ilusão, Cristo encarnou o amor incondicional e Maomé promulgou as regras de uma vida organizada. Até agora nossa humanidade tenta entender o que isso significou para ela. Entendendo ou não, é inegável que aquilo que chamamos de civilização é o que nossa humanidade tenta fazer com as verdades espirituais com que entra em contato de tempos em tempos por meio dos Emissários do Altíssimo. Atualmente, estão dadas novamente todas as condições que evocam o aparecimento de um novo Instrutor, pois a política, religião e economia mundiais não servem mais para o bem geral das pessoas, servem ao sectarismo e à guerra. ÁRIES 21-3 a 20-4 As adversidades são a bigorna existencial onde se malha a força de vontade, aprimorando o desempenho e tornado-se livre das circunstâncias. Você desconheceria o alcance de sua força de vontade não fossem as adversidades. TOURO 21-4 a 20-5 Qual a melhor atitude num momento de perigo? Em primeiro lugar, preparar a mente para a batalha, imaginando-se num panorama cheio de Sol e flores das mais variadas cores e aromas. Com a alma leve, a vitória é assegurada. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Descansar é necessário, principalmente porque do jeito que aumenta a tensão você precisará ter um desempenho cada vez melhor para dar conta do que acontece. Por isso, descanse em primeiro lugar e só depois entre em campo. CÂNCER 21-6 a 21-7 No furor da batalha se medem as forças e o que antes era motivado pela raiva se transforma numa visão realista do que acontece. Nas guerras ninguém ganha, todos perdem, todas as partes envolvidas sacrificam seus interesses. LEÃO 22-7 a 22-8 Considere que a maior aventura não é andar por trilhas perigosas ou assumir riscos fabulosos, mas exercitar o domínio da própria mente. Quem conseguir essa façanha pode se considerar superior aos seus semelhantes humanos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Você já sabe que não se pode obter verdadeiro sucesso sem arriscar-se. Talvez o que você não saiba ainda é que isso não significa que aceitar todos os riscos queira dizer que haveria mais sucesso pela frente. LIBRA 23-9 a 22-10 Permaneça em movimento, pois enquanto tudo for dinâmico nada de ruim acontecerá, ainda que pareça tudo estar indo por água abaixo. O momento da renovação é caótico, mas esse estresse logo dará lugar ao aroma excitante da aventura. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os hábitos são criados, não existiram sempre. Por isso, o que haveria de mal em destruí-los para criar outros novos? Nada! Muito pelo contrário, só pode haver benefícios na renovação dos hábitos. Isso é importante. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Melhor não responder às provocações, porque ficar medindo forças o tempo inteiro é sinal de fraqueza. Prepare-se mental, emocional e fisicamente para o embate, mas não saia por aí fazendo demonstrações de força. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Especiais só são as pessoas que em tempos de tensão não se deixam carregar pela onda de fazer parte de estupidez e de brutalidades, mas preservam a cabeça no lugar e agem com a maior sabedoria possível. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Busque a perfeição ainda que o normal seja pensar que tudo que for humano deveria ser imperfeito por natureza. Rejeite esse tolo convencimento de que nós, humanos, devemos nos conformar com menos do que a perfeição. PEIXES 20-2 a 20-3 Fazer o que lhe dê na telha não é o mesmo que exercitar a vontade e a liberdade. Em muitos casos, obstinar-se para realizar algum desejo em particular é, no fundo, uma limitação de sua liberdade de escolher.