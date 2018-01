Civilização Data estelar: Marte e Júpiter em oposição; a Lua continua minguando no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra o crescimento e evolução da civilização humana não dispensa o estado de luta contínua, a despeito desta, em muitos casos, adotar formas amigáveis. Nossa humanidade não faz bem achando que se deva erradicar esta luta, pois o estado sublime da harmonia nunca resultaria de uma sociedade homogênea, mas da melhor convivência possível das diferenças e discordâncias. Nossa espécie humana cumpre uma função de criadora inteligente no Cosmo, e para isso necessita das diferenças, sendo por isso simultânea a aprendizagem e o magistério, o receber e o doar, a vitória e a derrota, amizades e inimizades. O certo não é a eliminação das diferenças, porém, tampouco sua estratificação, mas o pleno dinamismo da luta contínua que se chama Civilização. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 As rupturas que tiverem de acontecer, com certeza acontecerão hoje, pois o clima é propício nesse sentido. Solte amarras, deixe o passado onde deve estar, lá atrás, sem agarrar-se a peso morto que só serve ao entorpecimento. TOURO 21-4 a 20-5 As pessoas cometem erros, mas esses não devem ser tomados como base para desprezar as idéias que elas representam, pois as pessoas passarão, mas as idéias ficarão, sendo representadas pelas novas gerações que virão por aí. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Fazem pesquisas científicas para garantir que o dinheiro é mesmo o alimento absoluto da felicidade. Porém, se você observar com atenção, perceberá que as pessoas ricas tampouco são felizes. Então, como é que fica a história, afinal? CÂNCER 21-6 a 21-7 Permita que a guerra aconteça, mas não a busque ardentemente, como se tudo dependesse dela. Você deve tratá-la como o último recurso ao qual lançar mão. Quando a guerra for inevitável, permita que aconteça, assim ela será justa. LEÃO 22-7 a 22-8 É impossível engolir desaforo, sua alma leonina se vê compelida a dar o troco imediatamente. Porém, o tempo atual não é propício a esse tipo de atitude, o que deixa sua alma numa posição verdadeiramente difícil. Haja sabedoria! VIRGEM 23-8 a 22-9 Os ânimos esquentam novamente, justamente quando tudo parecia encaminhado. Não importa! O que vale mesmo é que as coisas continuem em marcha, ainda que para tal efeito seja necessário reconversar tudo, como se os planos fossem ruins. LIBRA 23-9 a 22-10 O assunto é não deixar que a peteca caia de jeito nenhum, e para isso continuar insistindo, perseverando e tomando as atitudes necessárias para que os ideais se aproximem da realidade concreta. Guerrear, se for necessário! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Muito raramente os verdadeiros motivos de qualquer briga acabam sendo discutidos, as pessoas preferem apoiar-se em circunstâncias menores e acessórias, tornando-as estrelas principais dos atritos para evitar tocar no ponto central. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Assumir riscos é a alma do bom negócio, porém, nada garante que o andamento seja assim, inclusive porque há algo de supersticioso nesse comportamento, através do qual se espera que o grande negócio aconteça apenas por se assumir os riscos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há guerras justas e guerras injustas, com certeza, pois ainda que os pacifistas vociferem contra qualquer tipo de guerra, quando, por exemplo, alguém invadir indevida e violentamente seu território, será justo empreender uma guerra. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Há tanta coisa para fazer, que o melhor é evitar estender-se demais em conversações, de modo que o tempo gasto nessa atividade seja dedicado à ação propriamente dita. Deixe as pessoas falando sozinhas, e você se dedique a fazer. PEIXES 20-2 a 20-3 O clima é de guerra, mas será através deste que as coisas mais importantes avançarão definitivamente e, por isso, seria sábio de sua parte assumir o lugar que ocupa, defendendo com ardor os ideais que se manifestam através de sua alma.