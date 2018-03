Cirque du Soleil traz terceiro show ao Brasil, Quidam, de 1996 A trupe do Canadá, que no dia 16 de junho completa 25 anos, voltará ao Brasil, agora com Quidam, de 1996. No dia 11 de junho, os 50 artistas de 15 nacionalidades estrearão em Fortaleza para, depois, seguirem rumo a Olinda (9/7), Salvador (13/8), Brasília (18/9), Belo Horizonte (23/10), Pinhais (4/12), Rio (8/1/2010), São Paulo (26/2/2010) e Porto Alegre (27/5/2010). Os preços variam de R$ 230 a R$ 490. Pré-vendas se iniciam no dia 30 em São Paulo. Site www.ticketmaster.com.br/quidam e tel. 4004-3100.