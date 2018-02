Cinzas de atriz e escritor vão para o espaço As cinzas do criador da popular série de ficção científica Jornada nas Estrelas, Eugene Roddenberry (1921-1991), e as de sua mulher, a atriz Majel Barrett-Roddenberry (1932-2008), serão jogadas no espaço em 2012, segundo informou a funerária Celestis, encarregada de fazer o serviço. A companhia detalhou que a mulher do roteirista foi uma das primeiras pessoas a contratar os serviços dessa peculiar funerária, quando em 1997 enviou parte das cinzas de seu marido ao espaço. O lançamento da cápsula espacial também levará mensagens que seus admiradores deixarem no site da Celestis (www.memorialspaceflights.com).