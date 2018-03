Cinquentão Quinta-feira, quando o último episódio da 5.ª temporada de House for ao ar, no Universal Channel, às 23 h, Hugh Laurie, ator que vive o protagonista, completa 50 anos. Entre as surpresas do episódio Both Sides Now, está o casamento de personagens. Acima, dr. House conversa com o paciente Eugene (Carl Reiner).