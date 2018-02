Cinemateca homenageia Paulo Emílio A Cinemateca Brasileira, em parceria com a editora Cosac Naify, realiza hoje uma homenagem ao crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes. O evento começa às 17 h, com a exibição do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Em seguida, ocorre um debate sobre o romance de Paulo Emílio, Cemitério, com os professores Carlos Augusto Machado Calil, da USP, e Francisco Foot Hardman, da Unicamp, e com o historiador Dainis Karepovs, da Fundação Perseu Abramo. No final, será exibido Cinzas e Diamantes, de Andrzej Wajda. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, em São Paulo.