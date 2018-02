Cinema perde o ator Edmund Purdom Pouca gente deve lembrar-se hoje em dia de Edmund Purdom, mas nos anos 50 esse ator inglês participou de importantes produções de Hollywood. Além 2de protagonizar O Egípcio, superprodução da Fox, dirigida por Michael Curtiz e baseada no romance de Mika Waltari, teve bons papéis em Júlio César, de Joseph L. Mankiewicz, e Titanic, de Jean Negulesco. Purdom morreu em Roma, aos 82 anos. Ele iniciou sua carreira no teatro com Laurence Olivier e, há mais de 50 anos, ficou famoso como o homem que roubou a mulher (Linda Christian) do astro Tyrone Power, o que foi motivo de grande escândalo, na época.