Cine Petrobrás em NY homenageia Roberto Farias

Roberto Farias se emocionou ao receber, na segunda-feira, o troféu Lente de Cristal em homenagem aos 50 anos da realização de seu primeiro filme, Rico Ri à Toa. A cerimônia ocorreu em local nobre, na sede das Nações Unidas, e foi o principal evento do 5º Cine Fest Petrobrás Brasil, que ocupa duas salas do Tribeca Cinema, em Nova York, até domingo. Farias, no entanto, mostrou que ainda está na ativa e não se intimidou em criticar o patrocinador. ''''Há quatro anos espero resposta de pedido de financiamento à Petrobrás para dois projetos'''', disse, cercado pelo filho Maurício (diretor de A Grande Família, tanto a série de TV como da versão cinematográfica) e três netos. Diretor de obras importantes, como O Assalto ao Trem Pagador e Pra Frente Brasil, Farias tem dois filmes de ficção engatilhados: Poder Paralelo fasla de uma milícia que toma conta de uma favela, que parece gostar da nova vizinhança até perceber que não sabe como se livrar dela; e Hóspede Americano mostra o encontro entre o ex-presidente americano Roosevelt e o sertanista e marechal Candido Rondon. ''''Espero começar a rodar Poder Paralelo em um ano, se sair o financiamento.'''' Aos 75 anos, o cineasta tem se dedicado mais à TV, meio no qual trabalha há 23 anos. ''''Nesse período, só consegui parar uma vez para fazer cinema, quando dirigi Os Trapalhões no Auto da Compadecida'''', comenta, magoado, para, em seguida, alfinetar. ''''Não tem sido mais fácil, pois o sistema de distribuição de verbas tem privilegiado alguns grupos.'''' A homenagem a Farias foi precedida por documentário, com cenas de alguns de seus filmes e entrevistas com outros cineastas que também lutam para continuar na ativa. ''''Somos os mais velhos e vamos continuar, mesmo sob pressões'''', disse Nelson Pereira dos Santos. ''''Tenho você como um irmão, algo que não é fácil de se dizer neste meio'''', completou Carlos Manga. Depois, foi exibido o documentário Nenhum Motivo Explica a Guerra, de Carlos Diegues e Rafael Dragaud, sobre o grupo AffroReggae, da favela carioca de Vigário Geral, hoje um exemplo de recuperação social.