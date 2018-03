Cine-PE abre inscrições para edição de 2009 O Festival do Audiovisual de Pernambuco, uma das principais mostras competitivas de cinema do País, está com as inscrições abertas para 2009. Os interessados têm até 31 de janeiro para enviar seus curtas e longas-metragens digitais ou em película. Podem concorrer os filmes concluídos desde maio. Os vencedores da 13ª edição do Cine PE, que vai de 27 de abril a 3 de maio do ano que vem, levam o troféu Calunga. Mais informações em www.cine-pe.com.br.