Cinco obras de Francis Bacon são furtadas da casa de seu herdeiro, em Madri

Cinco obras de Francis Bacon, um dos artistas contemporâneos mais famosos do mundo, foram furtadas da residência, em Madri, de um amigo e herdeiro do pintor irlandês, que morreu na capital espanhola em 1992, informou no domingo, 13, o jornal El País. Segundo a publicação, este foi o maior furto de obras de arte contemporânea ocorrido na Espanha nas últimas décadas.

O proprietário das obras, avaliadas em 30 milhões de euros, de acordo com o jornal, é identificado com as iniciais J. C. B., de 59 anos, disse que recebeu as pinturas como herança do artista. O furto aconteceu em junho do ano passado, e desde então um tribunal de Madri investiga o paradeiro das mesmas tanto dentro como fora da Espanha, embora acredite que ainda não tenham saído do país. Segundo o El País, o furto foi rápido e silencioso – os ladrões aproveitaram a ausência do dono do imóvel.