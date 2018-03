Cinco faces da diversa cena do Chile

Sobre o palco, três homens conversam dentro de um carro conversível numa autoestrada. Dirigido por um deles, o veículo caminha na direção do espectador, a paisagem passa depressa, assim como as nuvens no céu que muda de cor indicando passagem de tempo. Os atores são reais, o carro parece ser, a paisagem certamente é projeção. A cena abre o espetáculo chileno Sin Sangre, que passou pelo Festival de Curitiba, e estreia hoje no Sesc Vila Mariana. "Queremos fundir as linguagens do cinema e do teatro até o ponto de provocar confusão no espectador. Até que ele não consiga mais distinguir o que é corpóreo e o que é virtual", diz o diretor chileno Juan Carlos Zagal. Um dos três fundadores do lendário grupo La Troppa, com o qual já veio ao Brasil quatro vezes, com espetáculos de forte impacto visual como Viagem ao Centro da Terra, Zagal fundou com Laura Pizzarro a companhia Teatrocinema em 2004, quando o La Troppa se desfez depois de 18 anos de existência. O nome do grupo expressa a estética buscada, espécie de cinema tridimensional sem necessidade de óculos especiais, pela fusão das duas linguagens. Sin Sangre chega ao Brasil depois de ter percorrido dezenas de países e ter sido traduzido em 7 idiomas. "Já fizemos com legendas duplas, em mandarim e inglês", diz Zagal. "No mundo inteiro sempre ouço que nossa linguagem é absolutamente inovadora, jamais vista antes." Zagal defende o uso de toda a tecnologia disponível como ferramenta para provocar novas leituras sobre um tema. "O espetáculo privilegia a ação para falar de uma tragédia quase sem solução", diz. O texto tem como base a novela homônima do italiano Alessandro Baricco. A ação se passa num país não nominado e tem como personagens centrais duas pessoas que sofreram, no passado, a violência de uma guerra em lados separados. "É possível romper a cadeia de ressentimentos e alcançar o perdão, sem sangue?" Narrativa, atuações, figurinos, cenografia, tudo causou estranhamento nas apresentações em Curitiba pelo tom bizarro, artificial, interpretações enrijecidas. O propósito, talvez, seja revelar a banalidade dessa cadeia de vingança. Logo na primeira cena, enquanto se preparam para matar um fazendeiro, dois homens armados discutem sobre os motivos de a hiena rir. Citação a Pulp Fiction, de Tarantino? Entre eles há um jovem, o tal personagem que mais tarde vai encontrar a filha do fazendeiro, única que se salva da chacina daquele dia, escondida num alçapão (virtual). "Essa peça fala do lado escuro do ser humano." Além das três sessões de Sin Sangre, o público terá oportunidade de ver quatro outros espetáculos chilenos, de estéticas diferenciadas escolhidos para abrir o projeto América em Recortes. "O objetivo é lançar o olhar sobre o teatro latino-americano sem o risco da dispersão de um grande festival", diz Maria Thereza Magalhães, uma das curadoras do Sesc-São Paulo. Outros países virão, talvez a Argentina seja o próximo, no segundo semestre. "Foi uma seleção feita em equipe e pensada para ir na contracorrente da ideia do teatro latino-americano como bloco homogêneo. Buscamos a diversidade de estéticas - bonecos em El Capote, a tecnologia inovadora de Sin Sangre, o teatro apoiado em texto e ator de Neva." Maria Thereza ressalta ainda a presença de grupos de diferentes tempos de estrada, desde os experientes criadores da companhia Teatrocinema até a recém-fundada Cia. La Resentida, que apresenta Simulacro. "Eles fazem crítica vigorosa e sarcástica à sociedade chilena contemporânea e à falta de perspectivas dos jovens." Algum aspecto comum? "Seria leviano de minha parte tentar fazer essa avaliação, mas talvez a violência e a guerra como tema, num resgate de antigas feridas. Talvez a presença de Pinochet vivo fosse um peso, mas é só impressão individual." Tema para o debate previsto na mostra. Entre os participantes, Soledad Lagos, do projeto Escola de Espectadores. "É um trabalho interessante de contextualização das montagens para uma melhor fruição." Programação SIN SANGRE 105 min - 16 anos Hoje, amanhã, 21 h Domingo, 18 h Sesc Vila Mariana R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000 NEVA 80 min - 12 anos Terça, 21 h Teatro Sesc Anchieta Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000 DICIEMBRE 70 min - 12 anos Quarta e quinta, 21 h Sesc Consolação Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000 EL CAPOTE 50 min - 8 anos Dias 11, 20 h, e 12, às 16 h e 18 h Teatro Sesc Ipiranga Rua Bom Pastor, 822, tel. 3340-2000 SIMULACRO 75 min - 16 anos Dias 17, 18 e 19, 21 h Sesc Avenida Paulista Av. Paulista, 119, tel. 3179-3700 Ingressos para todos os espetáculos, R$ 20 DEBATE A Atual Produção Chilena e Sua Especificidade no Contexto Latino-Americano, com Guillermo Calderón, autor e diretor; Soledad Lagos, pesquisadora e dramaturgista; Silvana Garcia, pesquisadora e professora, e Evelyn Campbell, representando o festival Santiago a Mil. Segunda, 20 h. Sesc Consolação, grátis