Ciência maluca para Pais e Filhos Apesar do exagerado clima eufórico de programa de auditório e da gritaria dos ?apresentadores-cientistas?, este Watchatchá, com o grupo Mad Science, é um programa para a família. Experiências com água, fogo e ar são realizadas de forma lúdica. Arrisque. Serviço Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 20. Até 31/5