Cidade Negra dispensa autoria e encara diversão

Que cantor nunca teve vontade de fazer um disco só com suas músicas preferidas? Aos 21 anos de carreira, o grupo Cidade Negra fez. Diversão, gravado ao vivo, traz 15 faixas que foram sucesso nas vozes de outros artistas e que agora ganharam a batida do reggae: de hits de diferentes épocas, como O Tempo não Pára (Cazuza/Arnaldo Brandão), Inútil (Roger) e Eu Amo Você (Cassiano/Rochael), a músicas menos conhecidas do público da banda. A escolha foi feita da seguinte forma: Toni Garrido, Lazão, Da Gama e Bino Farias combinaram que cada um tinha de propor uma lista de músicas. O volume a que se chegou foi enorme, naturalmente. A relação foi sendo burilada e, ao fim, todos chegaram a um consenso. As canções selecionadas são das décadas de 70, 80 e 90. ''''Tiramos da nossa memória afetiva'''', diz Toni. ''''A gente fala desse projeto há dez anos, uma coisa ''''MPB em reggae''''. Não conheço outro disco que tenha sido feito desse jeito; acho que é o primeiro. Queremos fazer homenagens.'''' Realizado em apenas um mês (entre ensaios e gravações) e lançado pela EMI para o Natal, junto com um DVD, o disco é registro de um show que o grupo fez para 300 pessoas no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, em agosto. É o primeiro do Cidade Negra gravando outros compositores. O DVD tem duas faixas a mais, além de um making of: Lilás (Djavan)- a única que a banda já tinha tocado anteriormente, quando participou do songbook de Djavan -, Fullgás (Marina/Antonio Cícero) e Lua e Estrela (Vinicius Cantuária). Deixa Chover (Guilherme Arantes) e Todos Estão Surdos (Roberto Carlos) estão disponíveis somente no site www.cidadenegra.com.br. Se Clube da Esquina 2 (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges) e Minha História (versão de Chico Buarque) soam um tanto estranhas, A Lua e Eu (Cassiano/Paulo Zdanowski), Tudo Azul (Nelson Motta/Lulu Santos), Me Liga (Herbert Vianna) e Meu Coração (Pepeu Gomes/Galvão/Baby Consuelo)- esta já bastante tocada nas rádios Brasil afora - ficaram, de fato, ''''divertidas''''. ''''O nome já diz: é um disco pra gente se divertir. É um álbum para as férias, de natureza leve'''', explica Toni.