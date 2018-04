Cidade castiga projetos de Lina Bo

Em via de renovar o contrato de comodato com a Prefeitura para permanecer no edifício da Avenida Paulista, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) tenta regularizar uma situação que se arrasta há 12 anos. Em 1997, por conta do grande afluxo de público para a exposição Monet, o museu instalou de forma provisória um contêiner-bilheteria e biombos na praça que fica sob o vão livre da instituição - a praça é espaço público, e todo o complexo do Masp é tombado. Desde então, o Conselho do Departamento do Patrimônio Histórico Estadual já determinou por duas vezes - em 2004 e 2005 - a retirada imediata do equipamento, mas o museu ignorou as determinações. Considera que a estrutura é móvel e o cercadinho não descaracteriza o edifício. Há alguns dias, a Secretaria de Administração Municipal encaminhou ao Conselho do Patrimônio Histórico municipal (o Conpresp) um pedido de exame da possibilidade de ceder à gestão do Masp o perímetro onde está o contêiner. O Conpresp negou o pedido, que chegou ao órgão com a nova proposta de comodato - o prédio foi cedido ao Masp pela Prefeitura nos últimos 50 anos, e deve renovar por mais um período. O Conpresp considera que o "puxadinho" do Masp "descaracteriza de forma brutal um espaço tombado", e que, se o poder público ceder, "o Masp vai acabar construindo uma muretinha em volta". O museu informou que gostaria de retirar a bilheteria, mas considera que, por enquanto, não há espaço para instalação no interior do museu, o que complica o "suporte às inevitáveis, e de certa forma bem-vindas, filas que as exposições têm provocado", diz nota da instituição. Segundo o Masp, com o aumento do público (no 1º semestre de 2009, foram 350 mil visitantes de 2004, e a projeção é de mais de 650 mil visitantes no ano), "o caminho parece ser a renovação e a manutenção dos equipamentos que ali estão e devem permanecer". Segundo o patrimônio histórico, museus muito importantes do mundo todo não recorrem a essas estruturas. O Louvre, por exemplo, tem filas imensas e as bilheterias internas dão conta. Um técnico do Conpresp considerou que o local fica parecendo "uma coisa interiorana, com aqueles quiosques vendendo coisas como numa feira". Os técnicos do patrimônio, tanto os do município, Estado ou Iphan, são unânimes em condenar a permanência do "puxadinho" do museu. Mas há discordâncias. Luiz Marques, ex-curador do museu e crítico da sua gestão, considera um equívoco do patrimônio determinar o uso público irrestrito do vão livre. "Aquela feirinha debaixo do Museu, por exemplo, não contribui em nada para aquele espaço. É um despropósito e atenta em meu entender contra o decoro do museu, se decoro houvesse", considera Marques. Mas ele também não preconiza a transferência do vão livre para o museu. Acha que o Masp quer usar para eventos remunerados, como desfiles de moda, para engordar seu caixa. A reportagem do Estado teve acesso ao teor do novo contrato de comodato entre a Prefeitura de São Paulo e o Masp. Escaldada por problemas de gestão no museu, que se tornaram objeto de ação civil pública, a Prefeitura aumentou as exigências para ceder o edifício. Para permanecer na Paulista, o Masp vai ter de aceitar contrapartidas, como uma maior abertura do museu para escolas públicas, a possibilidade de exposição de obras do acervo da Coleção de Arte da Cidade e reservar espaço para mostras da própria Prefeitura. O Masp informou que ainda não recebeu a nova proposta de comodato. "Como é um assunto cuja decisão cabe ao município, qualquer pronunciamento acerca da concessão deve ser feito por seus representantes", informou em nota. O museu também já considera a possibilidade de fazer um acordo com a Prefeitura em relação à Galeria Prestes Maia, que está sob sua gestão - a Prefeitura foi à Justiça para conseguir a reintegração de posse do local, mas teve decisões desfavoráveis até agora. O Masp se dispõe a devolver o espaço ao poder público, mas quer que lhe seja restituído o valor que gastou com a reforma da galeria. Segundo o balanço financeiro do museu, publicado no Diário Oficial em 27 de abril, o gasto foi de R$ 3.223.900 até dezembro de 2005.