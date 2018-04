Cida e Frateschi cantam a poesia de Tom Waits Canções para Cortar os Pulsos - A Música de Tom Waits, em que Cida Moreira e André Frateschi cantam e tocam, emocionam e brincam com a poesia densa do compositor americano, é daqueles shows que deveriam fazer parte do calendário da cidade. Não como a exposição permanente de um museu, mas como uma mostra dinâmica que se deve rever. O fim de semana de junho em que a dupla estreou no Espaço Viga foi pouco e a partir de hoje eles voltam em temporada no Ágora Teatro - Sala Gianni Rato (Rua Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290) até o dia 2 de setembro. Com ingressos a R$ 50, os shows começam às 21h30 às sextas e sábados, e às 19 horas nos domingos. Em novembro, eles voltam para o Viga. Ambos pequenos, os teatros são adequados à ambientação cênica que Cida e Frateschi, ambos com background teatral e grande forma vocal, criaram para interpretar canções que, obviamente, justificam o título do show. A expressão vigorosa de Cida, ao piano, com eventual alternância com o acordeão, encontra equivalência em intensidade no estilo rascante de Frateschi, que toca violão e gaita. Em 21 temas e canções de estranha e pungente beleza, a dupla se alterna em solos e duos. Os clássicos Time e Downtown Train estão entre suas melhores interpretações, ao lado de Chocolate Jesus/Jesus Gonna Be Here, Broken Bycicle, Johnsburg, Illinois e Come Up to the House. Prepare o seu coração.