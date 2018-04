Ciclo discute o admirável mundo novo

As previsões são sombrias, na conta do inventor americano Ray Kurzweil. Para ele, em 2045, ocorrerá o que os biotecnólogos chamam de Singularidade Tecnológica, ou seja, o momento exato em que a inteligência artificial (a de computadores) se igualaria à dos humanos. O que poderá acontecer é um assunto que, até o momento, só é tratado pela ficção científica. Preocupado com isso, o pesquisador Adauto Novaes decidiu montar um ciclo de conferências em que se discutissem as novas configurações do mundo. O resultado é o projeto Mutações, que vai ocorrer em cinco capitais brasileiras, começando amanhã, no Rio de Janeiro. Trata-se de nova etapa de conferências do projeto Cultura e Pensamento em Tempos de Incerteza, comandado por Novaes, célebre por criar e organizar ciclos de reflexão de nível internacional. Partindo do pressuposto de que o homem vive o fim de uma idéia da civilização diante de um mundo de reprodução automática, Novaes se aproveitou do caráter transitivo dos acontecimentos para, mesmo tateando no escuro, iluminar novos caminhos. Para ele, estar ligado no futuro é ir além de previsões, é moldar o futuro, fazer história, fazer planos de contingência, estar sempre um passo adiante. É esse o tema da conversa com o Estado. Por que esse curso foi o mais trabalhoso para montar em relação aos outros? Comecei pela mesma hipótese que apresentei aos conferencistas: vamos esquecer o conceito ''''crise'''' e passemos a trabalhar o conceito ''''mutação''''. Não no sentido tradicional de mutação, que era precedida de grandes sistemas filosóficos, políticos, culturais, artísticos, mas a mutação que vivemos atualmente, feita no vazio do pensamento. Eis a hipótese porque é uma mutação fundamentalmente produzida pela grande revolução técnico científica. Com isso, há um descolamento entre tecnociência e pensamento, pois a primeira passa a ter uma autonomia e, ao contrário das ciências humanas, essa tecnociência não tem em que se apoiar para desenvolver um pensamento. O resultado é que precisamos inventar muita coisa - ''''inventar'''' no bom sentido, com risco de erros e acertos. Essa foi a dificuldade que tive: montar um círculo que tivesse uma coerência. É certo que essa mutação atinge várias áreas da atividade humana (as sensibilidades, a mentalidade, a política, os costumes, etc.), portanto, a dificuldade foi encontrar pessoas que trabalhassem essa idéia de mutação em áreas específicas. A solução foi reunir uma série de conferencistas nacionais para um encontro prévio que durou três dias, o que foi muito produtivo. Quer dizer que atualmente vivemos com um avanço tecnológico tão grande que, de uma certa forma, fomos jogados a um impasse? Sim, por isso que eu digo que essa mutação é feita no vazio do pensamento. Vivemos em uma época marcada pelo vazio, em que concepções políticas, crenças e idéias que antes pareciam dar sentido, agora perdem valor. Você acredita que isso é resultado da falta da prática do pensamento? Em parte, sim. Um outro problema seria acreditar que outras formas de pensamento estejam sendo forjadas e talvez ainda não tenhamos a percepção disso. Eis aí uma questão a ser discutida. Assim, quando dizemos que esse vazio afeta a distância e a visão do mundo e que, por isso, não se pode ver propriamente o desaparecimento dos valores humanos, talvez necessitamos de mais tempo para identificar com mais clareza essas questões. O que me impressiona nos debates do projeto é que os conferencistas concordam que passamos por uma grande mutação que alguns deles até conseguem identificar mas têm dificuldade em definir. Portanto, só o fato de se levantar essa questão já representa para mim o início de um fato novo. Vivemos, então, um momento em que, com a falta de uma base, é preciso começar construindo essa base? Exatamente. Fala-se muito em uma grande revolução da informação,o que é verdade, mas como trabalhar com informações provisórias, eis aí a questão. A informação pura e simples não é suficiente. O que me faz lembrar de um autor que gosto muito, Paul Valéry, um dos melhores ensaístas do século passado. Nas cartas trocadas com Montesquieu, no prefácio de uma edição francesa, ele escreveu que a hora da barbárie é a hora dos fatos, ou seja, a civilização se estrutura em cima de coisas vagas. Isso quer dizer que não conseguimos fazer uma revisão dos fatos ainda no calor da hora dos acontecimentos. A política é a política dos fatos, pura e simplesmente, é a política no sentido forte do termo. Ou, como disse Valéry, a imagem do caos é o caos. Você vê o tempo presente como algo assustador? Sim, vejo. Não sou otimista em relação ao que está acontecendo: se analisarmos todas as áreas de atividade, concluímos que tudo está de cabeça para baixo. É assustador. Preocupa-me a desvalorização da idéia do tempo histórico, ou seja, vivemos em um tempo que é definido pelo aqui e agora. É sobre isso que trata Valéry, essa idéia da morte da civilização: como sabemos que somos mortais, estamos derrubando as duas maiores invenções da humanidade que são o passado e o futuro. É sob essa perspectiva que vivemos hoje, daí ser o presente assustador. Mas você acredita ainda ser válida a teoria do historiador americano Francis Fukuyama, na qual o homem, depois do caos, se prepara para uma grande reconstrução? Não. A tese do Fukuyama já foi bem discutida e contestada e nossos conferencistas buscam uma outra perspectiva. Aliás, quando você os convidou para o projeto, eles já se debruçavam sobre esse assunto? Na verdade, não. Daí nossa decisão de ficarmos reunidos durante três dias em uma cidade do interior para discutir, trocar informações, concepções, para clarear o pensamento sobre esse fato novo. Percebemos que nenhuma área pode ser pensada hoje de uma forma isolada. Ficou muito claro que há uma interdependência entre assuntos, uma convergência da nanotecnologia com a biotecnologia, a infotecnologia e as ciências cognitivas. Está cada vez mais evidente que o pensamento não existe isoladamente, o que, aliás, é o tema da conferência do Sérgio Paulo Rouanet. Para ele, o homem tem a necessidade de voltar a ser o sujeito do processo de geração e aplicação do conhecimento, com a capacidade plena de ter uma visão de conjunto das atividades científicas e tecnológicas contemporâneas. O cerne da questão é esse, interdependência. Especialmente quando Ray Kurzweil prevê para 2045 a singularidade tecnológica. O tempo que resta é muito curto, não? Sim, curto e assustador. Esse tema inspira outras conferências também, especialmente aquelas que tratam dos transumanos, expressão que, para quem nasceu em outra época como eu, soa como algo tenebroso. É verdade. A ficção científica, aos poucos, vem se tornando realidade. Sim, daí o fascínio em trilhar por esse caminho, discutir novos temas em vez de ficar repetindo velhas discussões. O mundo é outro. Estou convencido de que, ao se lidar só com um conceito de crise, não será possível avançar nunca.