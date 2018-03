Cia. Masculina representa País em Belgrado A Cia. Sociedade Masculina participa hoje da 6ª edição do Festival de Dança de Belgrado. Única companhia de dança brasileira formada exclusivamente por homens, a Sociedade Masculina representa o País ao lado do Balé da Cidade de São Paulo. O grupo apresentará duas coreografias - Palpable, do grego Andonis Foniadakis, e Entre o Corpo e o Azul, do goiano Henrique Rodovalho -, sob a direção de Anselmo Zolla e Vera Lafer. Com dez coreografias no seu repertório, o grupo é formado por nove bailarinos de várias regiões do Brasil e estreou internacionalmente em 2005, no Espaço Pierre Cardin, em Paris.