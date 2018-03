Christopher Lee recebe título de ''sir'' O ator Christopher Lee, de 87 anos, memorável por suas atuações em filmes como Drácula, Star Wars: Revenge of the Sith e O Senhor dos Anéis, ganhou uma das maiores homenagens da Inglaterra, a Ordem de "sir" da Rainha Elizabeth II. Outras personalidades também receberam a honraria, entre elas, o golfista Nick Faldo, capitão do time da Europe''s 2008 Ryder Cup; o ator Alan Cumming, vencedor do prêmio Tony e que participou do filme X-Men ; o cabeleireiro Vidal Sassoon; e o economista americano David Blanchflower. Uma comissão formada por membros do governo inglês e pelo público escolhe os homenageados com o título. AP